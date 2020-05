Avlyser Saudehornet rett opp

Nyheiter

Motbakkeløpet Saudehornet rett opp er avlyst i år. Det melder Sunnmørsalpane Guideservice og Ørsta Næringskontor.

Også den populære campen i Romedalen er avlyst.

–Dette er dei to største arrangementa i Naturfestivalen. Men vi avlyser av omsyn til deltakarar, frivillige og alle involverte. Arrangementa er krevjande å arrangere, med mange involverte, og det krev lang planleggingstid. Vi tek høgde for dei no gjeldande nasjonale restriksjonar relatert til koronapandemien, og ser oss derfor nøydde til å avlyse, skriv dei i ei melding.

– Vi beklager dette, men ser fram til neste års arrangement.

Men heile Naturfestivalen er ikkje avlyst. Ein del andre arrangement vil finne stad. Dette vil dei informere om via naturfestivalen si Facebookside.