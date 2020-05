– Når det er så lenge sidan vi har fått positive prøver, er det dessverre lett å verte uforsiktige

Nyheiter

Det har no gått to månader sidan det siste tilfellet av koronasmitte vart oppdaga i Ørsta.

–Det vitnar om at vi samla sett har vore flinke og gjort gode tiltak for å hindre stor smittespreiing i vår kommune, skriv Ørsta kommune i ei pressemelding.

–Når det er så lenge sidan vi har fått positive prøver, og vi har vorte så van med «den nye normalen», er det dessverre lett å verte uforsiktige. Kanskje er du ikkje lengre like flink til å vaske hendene når du kjem heim frå butikken, eller halde ein meters avstand frå turkameratar? Vi forstår det er vanskeleg å halde trykket oppe, men dessverre så stoppar ikkje arbeidet her. Vi må halde fram med dei gode vanene med hyppig og god handhygiene, avstand på minst 1 meter og den felles dugnaden vi har starta på, oppmodar kommunen.

Nasjonale retningslinjer

Ørsta kommune følgjer dei nasjonale styresmaktene sine retningslinjer.

Nasjonale retningslinjer finn du her.

– Fokuset på å kunne gjere god smittesporing ved ev. oppblussing er eit hovudpoeng no når det er opna for meir undervisning, fritidsaktivitetar, små arragement, mindre heimekontor og litt meir besøk på institusjonar. Dei som har luftvegssymptom eller kjenner seg sjuke, må framleis halde seg heime. Og får vi konstantert smitte kan vi i verste fall risikere at større arbeidsgrupper ikkje kan kome på jobb og må verte isolert, som igjen gjer at vi vi må stenge ned tilbod som vi endeleg har fått opna opp igjen. Dette må vi prøve å hindre skal skje, står det i pressemeldinga.