– Vi vil peike på at regjeringa har eit ansvar for å leggje til rette for at bygderegionar som Søre Sunnmøre må behalde si vekstkraft for å ha framtidig berekraft. Dersom staten tek vekk statlege institusjonar og sentraliserer desse til byane, så vil regionen miste kompetansearbeidsplassar og viktige regionale service- og forvaltningsfunksjonar. Dette vil føre til ein negativ spiral og forsterke sentraliseringa av landet, heiter det i ei fråsegn frå Volda KrF til regjeringa.

Dei ber om at både Domstolsutvalet og Justisdepartementet sine tilrådingar til framtidig domstolstilråding vert skrota.

Volda KrF poengterer at både Søre Sunnmøre tingrett og Sunnmøre jordskifterett i Ørsta må halde fram som i dag.

– Å leggje ned Søre Sunnmøre tingrett og å flytte Sunnmøre jordskifterett frå Ørsta til Ålesund vil også gje store negative ringverknader både for advokatnæringa, heiter det mellom anna i fråsegna.

– Forholda ligg til rette for samlokalisering av tingretten og jordskifteretten Sorenskrivar Elisabeth Wiik er svært glad for at stortingsfleirtalet skrotar domstolsutvalet. Og no ligg forholda til rette for samlokalisering og jordskifteretten.

Stortinget Fleirtal for å berge tingretten og jordskifteretten På Stortinget er AP, SP, SV og FRP samde om å skrote regjeringa sin domstolsreform. Det vil seie at tingretten i Volda og jordskifteretten i Ørsta får halde fram.