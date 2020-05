Nyheiter

– «Nei, seier du det? Kor kjekt!» jubla Ann-Helen Bjørkedal då ho fekk telefon frå VØR om at ho hadde vunne 10 000 kr i Returkartonglotteriet, skriv Volda og Ørsta Reinhaldsverk på sine nettsider.

Bjørkedal har bretta drikkekartongar i snart 20 år. Sist veke fekk ho besøk av VØR på arbeidsplassen med nyheita om pengepremien. I tillegg til pengar på konto får diplom frå Grønt Punkt Norge.

– Bjørkedal kunne fortelje at dottera hennar har alltid stilt seg tvilande til at den innsatsen mora legg i å brette og stappe kartongar, vil gi utteljing. Mora ringde dottera etter telefonsamtalen med VØR for å dele nyhenda om lotteriet: «Faktisk var ho sikker på at VØR ringde for å fortelje mora at Returkartonglotteriet ikkje fanst lengre og at dei ikkje lengre ville ta imot alle kartongane frå meg», heiter det i pressemeldinga.