– Må innføre tiltak for å få kontroll på hjortestamma

Nyheiter

Til trass for stadige fellingsrekordar på hjort i Ørsta og Volda, har hjortestamma ein stor auke.

– Mange gardbrukarar slit med store beiteskader på dyrkamark og i ungskogen. Dei siste hjorteteljingane frå 18. april og 2. mai i år var rekordhøge, informerer seksjonsleiar kultur og landbruk, Liv Bente Viddal og fagansvarleg for skogbruk Peder Magnussen, i ei melding frå kommunane.

I 2019 vart det felt til saman 1.813 hjort i Ørsta og Volda. Men dette viser seg å ikkje vere nok.

– Ein stor hjortestamme er også uheldig då kroppsvekt og kondisjon på hjorten går ned, og faren for sjukdomsspreiing aukar. Dei kommunale bestandmåla har som målsetting å redusere hjortestamma, men dette har vi ikkje lykkast med. Hjorteviltansvarlege i Ørsta og Volda meiner difor at det no må innførast tiltak for å få kontroll på hjortestamma, skriv Viddal og Magnussen.

Aukar

Hjorteforskar Erling Meisingset frå NIBIO, råda på hjortemøte i Ørsta i 2018 kommunane til å felle meir hjort, og særleg koller (meir ein 30 prosent). Trass at kommunen har endra minstearealet (i Volda) og tildelt fleire løyve, held hjortebestanden fram med å auke. Viltansvarleg i Volda har hatt fersk dialog med Meisingset om dette, og rådet hans er ei høg avskyting nokre år framover for å dempe veksten.

Forslaget til politiske vedtak i Ørsta og Volda frå viltansvarlege vil for 2020 vere at alle vald som har meir enn 50 prosent fellingsprosent i 2019, får auka kvotene med 30 prosent dersom dette ikkje betyr at valda går under 200 dekar/løyve som er det meste kommunane kan fråvike minstearealet med. Minstearealet i begge kommunane er 400 da. Dei ekstra løyva vil, viss dei vert vedtekne, gjelde for 2020. Etter avtale med Volda og Ørsta ettersøksring og hjorten ettersøkslag, vil valda berre betale ekstra hundeavgift for dei dyra som dei feller over normal tildeling, og ikkje for dei ekstra løyva som kommunen tildeler. I 2021 vil kommunen ta ei ny vurdering på om desse tiltaka skal vidareførast. For å stimulere til eit høgare uttak av kalv, vil viltansvarlege også fremje forslag om at alle vald får fritak for fellingsavgift på kalv i 2020. Dette for å redusere rekrutteringa til bestanden.

– Dette vert sendt som førebels orientering til valdansvarlege. Saker om fellingsløyve til vilt- og innlandsfiskeutvalet i Ørsta og tenesteutval for forvaltning og utvikling i Volda, vert sendt til handsaming i møte i juni.