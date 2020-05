Korona gir auka løyving til festspela

Nyheiter

Det kjem fram i ei sak som levekårsutvalet skal handsame komande veke.

Det er Nynorsk kultursentrum, som statleg verksemd og stifting, som arrangerer Dei nynorske festspela i Ørsta/Volda kvart år. Ørsta kommune har årleg løyvt tilskot til festspela som eigen kulturfestival utanom drifta av Nynorsk kultursentrum.

I 2005 vart tilskotet auka frå 25.000 kroner til 50.000 kroner, og som i 2015 vart auka til 75.000 kroner. For 2020 er det søkt om tilskot 150.000 kroner.

– I vedteke budsjett ligg det inne tilskot 75.000 kroner. I budsjettmøtet i desember 2019 kom det framlegg om å auke tilskotet med 15.000 kroner. Forslaget fall, men vart sendt vidare til handsaming i levekårsutvalet, heiter det i saksutgreiinga frå kommunedirektøren.

Ho peikar på at det i budsjettet er sett av 90.000 kroner som tilskot til festivalar i 2020, – i tillegg til 75.000 kroner til Dei nynorske festspela.

– Fleire av festivalane som er/var planlagde for 2020 er dessverre avlyste. Det vil såleis stå att ubrukte løyvingar/tilskot for særskilt vurdering innanfor 2020-budsjettet. Dette opnar for å kunne auke tilskotet til Dei nynorske festspela med 15.000 kroner til 90.000 kroner or 2020, skriv kommunedirektøren.

Ho rår dermed levekårsutvalet til å auke tilskotet til festspel til 90.000 kroner.

Dei nynorske festspela vert i juni arrangert som digitale festspel.