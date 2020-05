Eg synast Ørsta har fått til utruleg mykje dei siste åra. No saknar eg at fleire skal nytte seg av dei tilboda som er der

Korleis ser kvardagen din ut?

Akkurat no har eg ei forsinka ferieveke hos foreldra til min sambuar i Sandnes. Etter at landet vårt vart ramma av korona har det vore spesielle veker. Eg brenn for å gjere det betre å bu og virke på Søre Sunnmøre og har brukt mykje tid på å framsnakke våre lokale bedrifter. Dei siste vekene har eg blant anna snakka med fleire bedrifter i området vårt. Dette har til no resultert i fire artiklar som eg håpar kan vere til inspirasjon for andre.