Bråk med alkohol i Ørsta - alkoholfritt i Volda

Nyheiter

Natt til søndag hadde politiet fleire episodar i Ørsta der det vart slått ned på drikking på offentleg stad.

Kl. 00.59 vart ein mann i tjueåra meldt for drikking på offentleg stad i Ørsta sentrum. Kl. 02.36 vart ein ny mann i tjueåra meld for drikking på offentleg stad ved Shell-stasjonen. Kl. 03.28 var det ein mann i trettiåra som vart meld for drikking på offentleg stad ved Shell-stasjonen.

I tillegg vart ein bilførar beordra til å køyre heim med bilen sin, og parkere han der. Det vart skrive ut mangellapp fordi eine framhjulet tok opp i skjermen.

Frå Volda sentrum kom det kl. 02.34 melding om festbråk. Politiet sjekka. Det viste seg at det var ein overnattingsfest utan alkohol involvert. Festdeltakarane fekk melding om å dempe seg, slik at naboane fekk sove.