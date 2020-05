Nyheiter

Politiet stansa fredag kveld ein bilførar i Volda, som køyrde utan førarkort. Politiet skriv på twitter: "Kl 23:04: Mann i 30 åra, blir meld for køyring utan gyldig førarkort, og for besittelse av narkotika. Bileigar vert meld for å ha overlate køyretøyet til ein utan førarkort."