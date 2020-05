Sms-timebestilling på helsestasjonen

Nyheiter

Fredag 22 mai innførast det system for SMS timebestilling ved Ørsta helsestasjon. Tenesta gjeld helsestasjon 0-5 år og svangerskapsomsorg.

Dette er ein av leveransane i det interkommunale prosjektet "Digitalisering av helsestasjon og skulehelseteneste", og er eit tiltak for gjere tenestane knytt til helsestasjonen meir tilgjengeleg for brukarane.

- Det er meiningslaust at ein i 2020 må ringe, og kanskje hamne i telefonkø, for eit så enkelt ærend som å endre, avbestille eller bestille ny time på helsestasjonen, seier leiande helsesjukepleiar Ingun Håheim Fjørtoft og prosjektleiar Inge Pettersen. Det gjer vi noko med no.