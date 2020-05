Nyheiter

Tysdag kom nyheita om at bakeriselskapa GB Geiranger AS i Geiranger og GB Produksjon AS i Volda var konkurs. GB Produksjon i Volda har produsert bakarvarer i eit lokale i Volda, og har også hatt såkalla «pop-up»-utsal på Moa og i Kremmergaarden i Ålesund. Nyheita førte til at mange trudde at kafeen Geiranger Bakeri i Volda var konkurs, men drifta av kafeen ligg under selskapet Bringebær AS.