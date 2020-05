Digre snøras i turområde på Standaleidet

Nyheiter

- Med dei store snømengdene som har kome, må folk vere forsiktige i fjellet, seier leiar i Ørsta Røde kors hjelpekorps Merete Flø.

Ho kjem med åtvaringa etter at det måndag har gått to store snøras på Standaleidet.

- Det eine kom frå Oklane, og gjekk i ned på dyrkamarka. Det er store snømengder, og det er mange som brukar å gå på ski på Kolåstinden akkurat i dette området, seier Merete Flø.

Raset gjekk i 12-tida, og ser ut til å vere eit flakskred..

- Dei som tok biletet fortalde at det hadde gått ein skiløpar over her like før, fortel Merete Flø.

Det andre raset gjekk frå Gluggen , i sida opp mot Fingeren. Også det er digert.

Varsom.no graderer rasfaren til to, altså moderat. Men likevel kan det altså vere farleg i fjellet.

I varselet står det: " Stigende temperatur og solgløtt vil opprettholde problemet med naturlig utløste våte skred. Spesielt utsatt er heng som har ligget i le for vinden og som nå har mye løs snø, og heng som får sol. Store naturlig utløste våte skred kan forekomme."

- Skiløparar bør lese varselet nøye. Og bodskepen er enkel: Unngå skredrreng og gjer gode vegval. Hugs og at forholda kan endre seg raskt, og at ein kan vente naturleg utløyste skred, seier leiar for Volda-Ørsta Skredgruppe, Ronny Færøy.