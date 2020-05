- Måtte vi klare å vere gode medmenneske og ta vare på kvarandre

Nyheiter

– I dag er vi samla her for å kranse bautaen ved Ørsta kyrkje og minnast alle dei som kjempa og alle dei som gjekk bort i krigsåra 1939–1945. Fem lange krigsår sette djupe spor og for svært mange vart livet aldri slik det hadde vore. I år er det 75 år sidan frigjeringa av Noreg. Det var ein strålande maidag med jubel over heile landet. Det må vere eit sterkt minne for dei som fekk oppleve det. Der var likevel ein skugge over mange heimar. Nokre hadde mista ein pappa eller ein ektemann, ein kjærast, ein bror. Bautaen heidrar sju lokale menn som mista livet i krigshandlingane; Johan Aksel Pettersen, Ola Olaison Brudevoll, Lars I. Brungot, Leonard Alfred Heen, Jørgen Garmo, Eilert Hovden og Oddmund O. Ose, sa Halse Digernes.