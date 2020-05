– Det var ikkje sjølvsagt at det var desse flaggfargane som skulle brukast i sameininga av det norske folket

Nyheiter

Diktarpresten Anders Hovden (1860–1943) skreiv det slik:

Strål maisol på Noregs dag!

No ser me det so klårt

av byrge augo, reine flagg

at Noreg det er vårt!

Vi er stolte av og glade i flagget vårt, og i fargane raudt, kvitt og blått. Det var ikkje sjølvsagt at det var desse fargane som skulle brukast i sameininga av det norske folket etter at vi fekk vår eiga grunnlov i 1814.

Det vart først fremja ein variant av det danske flagget med den norske løva i gullfarge innført i det øvste raude feltet nærmast ved flaggstanga. Eit slikt flagg vart brukt på Eidsvoll i mai-dagane i 1814, og vart funne att ved ei opprydding i 2001.

Eit alternativt flagg, der også svenske interesser var representert, vart fremja i juli 1814. I dei reglane som då vart vedtatt heitte det «At det Norske Flag bliver uforandret, eller og efter National Farven graat og grønt». Det finst ikkje skriftlege kjelder om kvifor regent Christian Frederik ville ha eit alternativt grått og grønt flagg. Det er likevel grunn til å rekne med at han hadde innsett at det på sikt ikkje ville vere tenleg for Noreg å ha eit nasjonalflagg som var så likt det danske. Det vart hevda at det var desse fargane som om våren og føresommaren på ymse vis var best knytt til Noreg, og som regenten hadde omtala som dei nasjonale allereie i juni 1814. Korsflagg, horisontal eller vertikal deling av fargane var visstnok ikkje nemnt, – fargane var viktigare enn forma. I ettertid er det uråd å tenkje seg eit norsk flagg i fargane grått og grønt. Ikkje sant?

I 1821 teikna stortingsmann Frederik Meltzer det norske flagget slik vi kjenner det i dag. Som følgje av den nyleg avslutta unionen med Danmark og den inngåtte unionen med Sverige tok Meltzer inn den svenske blåfargen i krossen. Dette var også relatert til dei tre fargane i flagga til dei meir eller mindre demokratiske statane Frankrike, Nederland, Storbritannia og USA.

I 1844 fekk det norske flagget eit unionsmerke i den øvste ruta, – den såkalla «sildesalaten», der det norske og det svenske flagget var sett saman i spissa former. Slik var det offisielle norske flagget fram til 1898. Det svenske flagget hadde også slikt unionsmerke. Handelsflagga (splittflagga) med unionsmerke vart først oppheva i 1905.

Flagget er eit offisielt symbol for landet vårt. For mange er det symbol for fridom og sjølvstyre. Dette gav i 1800-åra også næring til striden for eit reint, norsk flagg. Denne frigjeringa har også vore symbolisert i andre samanhengar, m.a. under 2. verdskrigen og i andre nasjonale kampsaker for å sikre norsk sjølvstende og felles verdiar. I ymse samanhengar er flagget også eit kjært symbol og ein felles reiskap for fest og feiring. Og flagget vårt er med i svært mange postkort, – året rundt og i ulike samanhengar. Flaggfargane gir kveik til dei gode opplevingane.

Det er faste reglar, skrivne og uskrivne, for utforming og bruk av flagget vårt. Vi skal ha respekt for flagget. Det vert mest brukt i mai månad, og vi er stolte for Noreg inn i ei ukjend framtid.