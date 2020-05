«Vil Gud ikkje vera bygningsmann...»

Nyheiter

Preiketeksta for 17. mai er i år henta frå Salmane i Det gamle testamentet.

Overskrifta «Til festreisene» peiker mot at dette var ein salme som Israelsfolket nytta som ein del av liturgien knytt til si tempelgudstenesta. I vår eigen tid har Elias Blix nær ordrett sitert salmen i fedrelandssalmen «Gud signe vårt dyre fedreland». Slik har orda frå Salme 127 mest blitt som liturgi å rekne også på vår store festdag.

Orda frå Salme 127 understreker kor avhengige vi menneske er av Gud. Utan Gud med på arbeidslaget, arbeider vi fåfengt, og utan Gud som vaktar av byen, kan vi sjølve ingen ting gjera. Det går ei line tilbake til forrige søndags evangelietekst. Der var det biletet av vintreet som møtte oss, og poenget var; utan at greina får sin kraft frå stammen, kan greina ingen frukt bera.

Det er flott å løfte fram kor avhengige vi er av Gud på denne dagen. Vi bur i eit fantastisk land. Sjølv i år, med Covid-19 hengande over oss, og tusenvis av permitterte og arbeidsledige midt blant oss, er vi utruleg heldige. Vi er omslutta av eit system som ber oss, vi har ein nasjonal sparegris som iallefall til ein viss grad hjelper oss gjennom krisa, og vi har politikarar og leiarar som ikkje lukker augene og later som dei ikkje ser kva som skjer.

Der er mange å takke for dette. Mange gjer ein stor innsats i dag og mange har arbeidd hardt gjennom generasjonar for at vi som nasjon skal vere der vi er i dag. Dei fortener stor takk og ære alle saman! Men lat oss ikkje oss stoppe der. Lat oss på denne vår store festdag også rette ryggen, løfte blikket og takke han som gir liv og ånd til alt. Han som gav visdom og klokskap til forsamlinga på Eidsvoll. Han som gav soldatar og motstandsfolk kraft til å halde ut i 1945. Han som har gitt arbeidslyst og kraft til generasjonar av bønder, industriarbeidarar og sjøfolk. Han som har gitt idear, kraft og mot til næringslivsfolk, grundarar og byråkratar. Han som fyller helsearbeidarar, pedagogar og sosialarbeidarar med kjærleik og omsorg for medmenneska sine. Lat oss denne helga saman takka han som held alt i si hand og som gjev oss alt godt.

Men ein ting til slutt: tru berre ikkje eitt sekund at vi fortener dette meir enn andre! Lat oss heller nytte takksemda over alt det vi har fått inspirere oss til å gi det vidare. Vidare til komande generasjonar, og ikkje minst, vidare til menneske som ikkje er like heldige som oss. Menneske som enno meir enn oss kjenner på kroppen kor avhengige dei er av han som er både bygningsmann, vaktar og livgivar.

God helg og gratulerer med dagen!

Søndagens tekst: Salme 127, 1-3

1 Ein song til festreisene. Av Salomo.

Dersom Herren ikkje byggjer huset,

arbeider bygningsmennene fåfengt.

Dersom Herren ikkje vaktar byen,

vaker vaktmannen fåfengt.

2 Fåfengt står de tidleg opp og set dykk seint ned

og et brødet de har slite for.

Det same gjev han venene sine medan dei søv.

3 Born er ei gåve frå Herren,

livsfrukt er ei løn.