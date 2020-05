Vil berge tingrettane

Nyheiter

-Møre og Romsdal fylkeskommune meiner det er viktig å oppretthalde dagens struktur for tingrettane og jordskifterettane i fylket, står det i ei fråsegn frå i fylkesutvalet.

– Framfor å slå saman rettskrinsane bør ein sjå nærare på moglegheiter for å legge til rette for meir samarbeid mellom tingrettane i fylket innanfor dagens struktur, meiner fylkesutvalet.

– Uaktuelt å godta nytt domstolsframlegg Meiner domstolframlegget er første steg i nedlegging av søre Sunnmøre tingrett i Volda.

Eit forslag som opphavleg kom frå Senterpartiet vart vedtatt mot to stemmer. Regjeringa har foreslått å slå saman tingrettane, og heller opprette rettsstader i Volda, Molda og Kristiansund. Også jordskifterettane skal slåast saman, og flyttast til Ålesund.

– Domstolskommisjonen sitt forslag om ein sentralisert domstolsstruktur vil innebere at område i fylket mister statlege kompetansearbeidsplassar som er viktige for å oppretthalde regionen som ein attraktiv bu- og arbeidsmarknadsregion. Dagens struktur er den av modellane som gjev best distribusjon av statlege arbeidsplassar i fylket, står det i fråsegna frå fylkesutvalet.





Om regjeringa likevel held fast på forslaget er det viktig at rettsstadane har eit reelt innhald, meiner fylkesutvalet.

– Dersomregjeringa og stortingsfleirtalet går inn for ei samanslåing av rettskretsane med ein hovudrettsstad, må målet vere å bevare alle dei tre andre rettsstadene i fylket som bemanna rettsstader for å ta vare på dagens juridiske fagmiljø og oppretthalde dei statlege arbeidsplassane, står det vidare i fråsegna

Fylkespolitikarar Per Ivar Lied (Sp) frå Ørsta er godt nøgd med det tydelege vedtaket i fylkesutvalet.

– Eg er glad for at forslaget frå Senterpartiet fekk tilslutning i fylkesutvalet. Her vert dagens struktur vurdert som god, og i staden for nedlegging og samanslåing bør ein satse på samarbeid og bruke moderne teknologi. Altså tilslutning til tanken om at kompetansearbeidsplassar også skal ligge utanfor byane, og vere tilgjengelege for brukarane, seier Lied

Han meiner tingretten i Volda og jordskifteretten i Ørsta er eksempel på gode fagmiljø som er viktige brikker i ei kjede av statlege samfunnsfunksjonar i Ørsta og Volda og Søre Sunnmøre.

-Vi skal utvikle regionen, ikkje bygge ned, seier Lied.