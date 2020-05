Nyheiter

Ungdomsrådet i Ørsta ber om å verte tekne med på råd når rompgrammet for ein ny sentrumsskule skal fastsetjast.

– Ungdomsrådet ser på det som særs viktig at rådet får ein eller to representantar inn i uttaleorganet for å fremje ungdommen sitt perspektiv i saka, heiter det i eit vedtak.

Det skal opprettast fleire arbeidsgrupper, og det er desse ungdomsrådet ynskjer å verte med i.