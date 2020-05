Nyheiter

Tenk, at om to dagar er det 17. mai. Den siste veka skulle ein nesten tru det var 17. desember, om ein skulle dømme etter vèret. Folk har stotra seg fram på sommardekk tidlege morgonar. Skuldrane har vore oppe med øyrene på dei ofte upløgde vegane. Nokre har endatil vurdert å ta fram adventsstaken igjen. Var det ikkje vore for sola som tinte snøen utover dagen, hadde dette vore skikkeleg gale. Var det nokon som sa global oppvarming???