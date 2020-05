Nyheiter

Helsedirektoratet har godkjent at Hjørundfjordheimen, Vartdal helsetun og Ørstaheimen kan nyttast til tvungen isolering av pasientar etter smittevernlova.

Helsedirektoratet understrekar at skal gjerast eigne vedtak om isolering. Direktoratet minner også om at det skal tungtvegande grunnar til for å isolere heimebuande pasientar i institusjon.