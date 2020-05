Fekk kundeservicepris

Nyheiter

Sparebanken Møre fekk pris for beste kundeservice i kategorien bank sist veke. Kundeserviceprisen delast normalt ut under dei årlege Call Center-dagane i Oslo. Sidan konferansen er utsett til hausten, vart kåringa av Noregs beste kundesenter gjennomført via streaming 7. mai.

– Vi er utruleg stolte av at vi endar øvst på pallen – for andre år på rad! Kundeservice er ein sentral del av bankens fyrstelinje ut mot kundane, og er særs viktig for oss. Rådgivarane er dyktige og jobbar knallhardt for å skape gode kundeopplevingar kvar einaste dag. Å ta imot denne prisen for andre år på rad, er ei stadfesting på at dei lukkast, seier banksjef Line Wiik Bjerknes i Ørsta.