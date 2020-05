Betydeleg og aukande skredfare i fjellet

Nyheiter

Varsom.no vurderer skredfaren til faregrad 3- betydeleg.

- Framleis bygevêr med kraftig vind og snø gir aukande skredfare. Det vil mange stader vere store, ferske flakdanningar og ny snøtransport vil gi ytterlegare destabilisering, står det i skredvurderinga.

Og vidare: "Det vil framleis vere mogleg for ein skiløpar å løyse ut store skred i ferske leheng og det kan ventast enkelte store naturleg utløyste skred. Mest utsett er Indre Sunnmøre og Sunnmørsalpane. Det kan ventast aktivitet i klassiske skredbaner. Stigande temperatur og moglegheiter for sol vil også oppretthalde problemet med laussnøskred i nysnøen. Desse vil gå som våte skred i solsider og under mildvergrensa, og som tørre i høgda og skuggesider. Spesielt utsett er heng som har ligge i le for vinden og som no har mykje laus snø. Det er store skavlar i fjellet, ver forsiktig ved ferdsel på ryggar og toppar. Hugs på at skavlbrot også kan løyse ut skred i underliggande terreng. Ytre del av regionen der det er generelt mindre snø kan ha ei lågare faregrad."