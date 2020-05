– Har du eit område du har lyst til å rydde?

Nyheiter

I år har Hold Norge Rent utsett strandryddeveka til hausten grunna koronasituasjonen. Men det er framleis mogleg å rydde strendene no om våren, og til sommaren.

– Då gjeld det å ta omsyn til fuglane, no midt i denne viktige hekketida, oppmodar Louise H. Tackmann som er prosjektleiar for marin forsøpling ved Runde Miljøsenter.

Ho fortel at VØR framleis tek imot avfall frå strandrydding gratis, men at dei no ikkje har moglegheit til å hente det grunna koronasituasjonen.

– Avtal tid for levering på førehand. Dei har også både sekkar og hanskar til dei som treng det. Og om du treng at avfallet vert henta med båt, kan du gjere avtale med Skjærgårdstjenesten under Sunnmøre Friluftsråd, opplyser Tackmann.

Leitar etter opphavet til forsøpling på Raudøya – Alle har eit ansvar for å unngå ureining – Tre klassiske funn frå strandrydding.

Ho oppmodar dei som ryddar om å registrere ryddinga på den nasjonale ryddeportalen Ryddenorge.no, slik at folk kan få ei oversikt over kvar det er rydda.

– Er du nysgjerrig på kva det er du finn på stranda, kan du vere med i Naturvernforbundet si Facebook-gruppe «2 minutter strandrydding i Norge – se hva jeg fant!». Denne gruppa er full av bos-detektivar som klarer å finne ut det mest utrulege!

Ho rår også til medlemskap i forumet Nettverk Marin Forsøpling Sunnmøre.