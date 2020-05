«Ut frå fargeriet på «Trico» kom dei reine og oppkledde og vart vidare ført til Møre Folkehøgskule, der innkvarteringa i Ørstavik skulle vere»

Nyheiter

Denne perioden etter at freden kom til Norge var ei svært aktiv tid, også for oss her i Ørsta. Min far John M. Vinjevoll var aktivt med som medlem i Ørsta Røde Kors. Han stod også fram som medlem av Heimevernet i bygda. Han hadde difor ei dobbelrolle under krigshandlingane i siste del av krigen og måtte gå varsamt fram.