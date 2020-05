Nyheiter

Fjordingen: Onsdag kveld kunne Løvland Spiseri på Grodås opplyse om at dei stenger dørene for godt etter 3 års drift. Innehavar Gry Elverum fortel at lånet etter kjøp av lokale og omfattande oppussing har vore tungt å bere, men at dei såg lys i tunnelen.