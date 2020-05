Tilskot til kulturlandskap i Hjørundfjorden og Norangsdalen

Nyheiter

Personar eller verksemder som har planar om å halde ved like kulturlandskap i Hjørundfjorden og Norangsdalen, må søkje innan 20. mai for å få tilskot.

Hjørundfjorden og Nordangdalen fekk den 22.juni 2018 status som Utvald kulturlandskap i jordbruket (UKL). Bakgrunnen for status som UKL, er at området er representativt for fjord- og dallandskap på Vestlandet, der mykje av historia er knytt til naturen og naturkreftene. Marginale jordressursar ved fjorden og i dalar, utmarksressursane og fjordfiske har gjeve grunnlag for busetnad. Mange av dei spreidde bruka ligg brattlendt til, nokre veglause og fråflytta.

Føremålet med prosjektet er å sikre biologisk mangfald, landskap, kulturminne og kulturmiljø, og å sikre langsiktig skjøtsel og drift.

I 2020 har Fylkesmannen i Møre og Romsdal tildelt utvalde kulturlandskapet Hjørundfjorden og Norangsdalen ei ramme på kr 1.000.000.

Kven kan søkje?

Målgruppa er grunneigarar, drivarar, landbruksføretak, lokale entreprenørar/gründarar, organisasjonar, foreiningar med fleire. Dersom søkjar ikkje er grunneigar, må det ligge føre løyve frå grunneigar og eventuelt andre rettshavarar for å gjennomføre tiltak.

Kva kan du søkje om tilskot til?

Du kan søkje om tilskot til tiltak som fremjar føremålet med ordninga. Dette kan til dømes vere: Restaurering og skjøtsel av areal, bygningar og andre kulturminne, tilrettelegging for ferdsel og friluftsliv, og gjennomføring av arrangement, kurs, fagdag eller liknande.

Alle søknader skal skje elektronisk via www.altinn.no eller via lanbruksdirektoratet sine sider.