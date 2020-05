Testar fjellskredvarslinga i dag

Nyheiter

Åknes/Tafjord Beredskap IKS (ÅTB) har på vegne av kommunane langs Storfjorden ansvaret for befolkningsvarslinga ved ei eventuell fjellskredhending. ÅTB skal no teste systema, som er ein del av fjellskredberedskapen til kommunane.

Fredag 15. mai 2020 mellom kl. 12.00 – 14:00, vil ÅTB teste desse befolkningsvarslingssystema.

Dette vil innebere at alle som har registrert telefon på ei adresse i, eller oppheld seg i ein kommune ved Storfjorden, får ei melding eller oppringing til din telefon.

I tillegg vil du kunne høyre at sireneanlegga rundt fjorden blir testa. Dette gjelde sireneanlegg i Stranda og Fjord kommune, samt delar av Sykkylven kommune.

- Kommunane rundt Storfjorden er opptatt av å ha ein god beredskap dersom det skulle oppstå ei naturkatastrofe, og det er derfor viktig å teste systema. Vi håpar alle innbyggjarane har forståing for dette, skriv ÅTB, som poengterer at det ikkje er noko endring bevegelsane i fjella. Og at geologane vil kunne varsle i god tid før et eventuelt ras blir utløyst.