Rår frå heilårs turveg til Åmskaret

Landbruksutvalet rår frå ein heilårs turveg i traseen til skiløypa til Åmskaret. I staden bør det allereie opparbeidde vegnettet brukast.

Dette har landbruksnemnda samrøystes kome fram til.

Det er Åmskarets Venner som ynskjer å få godkjent gjennom ein dispensasjon, at skiløypa til Åmskaret vert endra til heilårs turveg.

– Ved endring frå skiløype til heilårs turveg vert driftstilhøva for landbruket vesentleg endra, då turvegen vil gå gjennom/ved innmarksbeiter. Ein ser ikkje at søknaden i tilstrekkeleg grad inneheld konsekvensutgreiing i høve landbruket, med konkrete løysingar for dei delane av løypa som går gjennom beiteområde, heiter det frå landbruksutvalet.

Utvalet føreset at ein legg fram konkrete løysingar som tek i vare driftsvilkåra for jordbruket, beitedyra og turgåande sin tryggleik.

– Landbruksutvalet rår frå å bruke eksisterande trase til heilårs turveg, men vil sterkt oppmode tiltakshavar å bruke eksisterande vegnett til turveg sommarstid, grunna konfliktar mellom beitedyr og turgåarar. Skal beitemark kryssast, må det etablerast fastgjerde og undergangar for beitedyr slik at beitedyr og turgåarar ikkje kjem i kontakt med kvarandre, heiter det i vedtaket frå landbruksnemnda. Vedtaket var samrøystes.