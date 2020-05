Ny sjef for Vertikal Service

Nyheiter

Leif Røv (54) er tilsett som ny dagleg leder for Vertikal Service AS. Han kjem frå BKK Enotek og stillinga som divisjonssjef.

– For å bli ein føretrekt partnar for våre kundar, gleder eg meg til å vidareutvikle verksemda saman med svært kompetente og dedikerte kollegaer. I tillegg til å styrke vår posisjon hos våre offshorerelaterte kundar, skal vi bruke vår kompetanse til å etablere oss enda sterkare innan fornybar energi. Det ligg mange spennande marknadsmoglegheiter framfor oss, seier Røv i ei pressemelding.

Røv har vore styremedlem i Vertikal Service sidan 2018 og har tidlegare vore administrerande direktør i AAK Group. Han tek til i stillinga 1. juni.

Styreleiar Bjørn Harald Celius i Vertikal Service er trygg på at dei har funne riktig person til stillinga i Røv.

– Eg har stor tru på at Leif er riktig person for å ta tak i dei moglegheiter og utfordringar Vertikal Service står overfor i desse utfordrande tider: bygge stoltheit internt, styrke selskapet sin posisjon og vekse vidare under god lønsemd. Leif tek med seg brei erfaring og sterkt personleg leiarskap no som Vertikal Service tek sitt neste steg med ambisjon om vekst innan eksisterande og nye marknader.

Åsmund Vaage, gründer av Vertikal Service, tek over ansvaret for forretningsutvikling og sal.