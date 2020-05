Resultatnedgang for sparebanken

Nyheiter

SpareBank1 Søre Sunnmøre fekk eit resultatet før skatt på 37,7 millionar kroner første kvartal, mot 94,4 millionar kroner for same kvartal i fjor.

- I første kvartal 2019 hadde banken store ekstraordinære inntekter. Ser ein på den ordinære bankdrifta, er resultatet i 2020 vesentleg betre enn i 2019, skriv banken i ei pressemelding

Kjernekapitaldekninga på 18,1 prosent er over regulatoriske krav og banken kan vise til ein god utlånsvekst på 7,3 prosent dei siste tolv månadane.

- SpareBank 1 Søre Sunnmøre har levert gode resultat over tid, noko som gjer at banken er solid og har likviditet til å stå støtt gjennom situasjonen som no pregar samfunnet vårt.,seier, administerande direktør Stig Brautaset.

Ein del av dugnaden

Samfunnet har vore i ein ekstraordinær situasjon sidan 12. mars, då koronaviruset gjorde at landet vart nedstengt.

- For oss har det vore viktig å delta i denne dugnaden. Først og fremst handlar det om liv og helse, og difor har vi frå starten gjort det vi kan for å redusere spreiing av koronaviruset. Kontora våre har vore stengt for fysiske besøk, og mesteparten av dei tilsette har jobba heimanfrå. Vi har jobba aktivt med å nå ut med relevant informasjon, og har vore raskt ute med avdragsfritak for privatkundar og låneløyper for statsgaranterte lån for bedriftskundar, seier Brautaset.