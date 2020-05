17. mai-vêr i god sunnmørsk stil

Nyheiter

Det har vore ei kvit oppladning til elles så grøne mai og ei til vanleg fargerik nasjonaldagsfeiring.

Heilt uvanleg er det nok ikkje med både erleride og stareride og andre typar rider, men som kjent er det som regel solskinsdagane vi huskar best. Og så var det jo ikkje måte på til mengder heller, som kom frå oven.

Og no skal det verte vått. Og truleg også litt meir kvitt. Det har ikkje før smelta før det kjem påfyll.

– Grått og vått

– Sør i Trøndelag og Vestlandet får mest nedbør i Sør-Noreg nasjonaldagen. Det blir stort sett nedbør heile dagen. Ikkje frykteleg store mengder, men det blir ikkje ein veldig god dag, seier vakthavande meteorolog Tone Christin Thaule ved Meteorologisk institutt til NTB.

Faren for regn er òg til stades i Møre og Romsdal. Nedbøren vil komme som sludd eller snø langs kysten.

– Det blir grått og vått. I fjellet kjem nedbøren som snø, seier Thaule.

Nynorsk Pressekontor (NPK) melder at det er Nord-Noreg og Austlandet som får det beste 17. mai-vêret i år.

Det er framleis mogleg å rope hurra i Ørsta, sjølvsagt, men då altså ikkje så mykje på grunn av vêret.

– Nord-Noreg ser ut til å få det beste vêret, Troms og Finnmark særleg. Vi ventar lågtrykksaktivitet i sør, og det kjem nok til å gå mest ut over Vestlandet og Trøndelag og fjellområda,

NRK og TV 2 startar 17. mai-sendingane sine høvesvis klokka 7.50 og klokka 7. Blir vêret som varsla, kan det nok bli fleire sjåarar i Trøndelag og på Vestlandet enn på Austlandet, skriv NPK.

Austlandet får vind, men fint vêr.

Over heile landet blir det stort sett litt kaldare enn det bruker å vere 17. mai.

Vi får trøyste oss med at bunaden er varm, at det ikkje går tog, og at vi stort sett bør halde oss heime uansett i desse korona-tider..