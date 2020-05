Nyheiter

Før vart han kalla tårnsvale, men vi snakkar ikkje om ei svale, sjølv om ein ofte kan sjå likskapen. Denne fuglen er sjeldan kost å sjå hos oss, det vil seie: i Ørsta. Men dei siste åra har han vore her, midtsommars, og held du deg i Vikegata ein fin sommardag, kan du sjå desse fjørkledde «prosjektila» fare att og fram over hustaka i veldig fart. Men kanskje høyrer du dei meir enn du ser dei. Tårnseilaren gir frå seg høglydte, skingrande skrik.

Tårnseilaren er litt større enn ei låvesvale, men med langt lengre, sigdforma vengjer. Vengjene er så lang og smale at fuglen ikkje vil klare å lette, om han skulle ende nede på bakken. Og ulikt dei fleste andre fuglar, slår ikkje vengjene ned og opp i same rørsle. Tårnseilaren slår vengjene vekselvis ned og opp, Og farta er formidabel. I flukt kan fuglen lett kome opp i rundt 100 km/t, og i stup nesten det dobbelte. Eit anna særtrekk er føtene. Medan andre fuglar som regel har tre tær framover og ei bakover, slik at tærne kan gripe om ein kvist og såleis halde fuglen på plass, vender alle fire tær på tårnseilaren framover. Dermed kan denne fuglen berre klamre seg til ein murvegg eller noko anna loddrett.

Nasjonalfuglen At kåringa av Noregs nasjonalfugl skulle gi fossekallen fleirtalet av røystene, seier kanskje litt om menneska i fedrelandet vårt, men endå meir om fuglen.

Tårnseilaren lever heile livet sitt i lufta. Frå han vert fødd, kan det gå tre-fire år utan at han er i kontakt med bakken. Han fangar alt han et i lufta, insekt og flygande edderkoppar. Med dei korte med særs breie nebbet sitt, og si utrulege evne til å manøvrere i lufta, går det med store mengder insekt for dagen. Tårnseilaren kan pare seg flygande, og han sankar saman alt som skal til for å bygge reir, små fjører og dun som vinden fører med seg, grasstrå og edderkopp-spinn. Reiret er alltid høgt oppe, under takskjegg og særleg i eldre tider: i tårn og høge murar. Her i Ørsta er det særleg eitt hus i Vikegata som tårnseilaren har reir i. Her rugar fuglen på to egg og matar ungane i fleire veker før dei er flygedyktige og tar laust ut i lufta for å vere på vengjene så og seie natt og dag i årevis.

Noko annan spesielt er at ungane har evne til å gå i ein slags dvale midtsommars, viss vêret vert kaldt og vått, og det er minimalt med insekt å fange for foreldra. Då kan dei vaksne flyge opp til 100 mil for å finne mat og kanskje vere borte opptil ei veke. Det vil seie at eit tårnsvalepar godt kan ta turen over fjella til Oslo og finne nok flygande insekt å ta med heim til Ørsta. Og i denne perioden ligg ungane som i dvale. Temperaturen i kroppen går ned, hjartet slår saktare, og slik kan dei overleve til foreldra kjem att.

Spettmeisa: I full fart, med hovudet ned Den klare «plystre- lyden» frå spettmeisa er lett kjenneleg. Kanskje har du ikkje lagt merke til denne artige fuglen som held til i blandingsskogen vår.

Tårnseilaren er mørk på farge, nesten svart med ein tone av brunt, og ein lysare strupeflekk. Dei skingrande skrika har tydelegvis sett støkk i folk i eldre tider. Tårnseilaren vart somme stader kalla både djevelfugl og anna stygt.

Når no sommaren er like rundt hjørnet, kan det vere lurt å bruke øyra for å høyre denne litt spesielle fuglesongen. Men hugs på, hald deg nede i sentrum, for tårnseilaren er heilt knytt til høge hus eller andre høge bygg. Og det er ei flott oppleving å sjå dei i aktivitet i luftrommet, der dei høyrer heime, også her i Ørsta sentrum, nokre veker, før dei dreg sørover til Sør-Afrika for å jakta insekt der.