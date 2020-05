Full kompensasjon for moms til idrettsanlegg i Møre og Romsdal

Nyheiter

Regjeringa foreslår i revidert nasjonalbudsjett å auke løyvinga til kompensasjon av anleggsmoms med 106,5 millionar kroner.

– Med dette forslaget vil regjeringa syte for at alle dei 532 søknadane som ligg til behandling i Lotteri- og stiftelsestilsynet kan få innvilga full momskompensasjon for idrettsanlegg, seier kultur- og likestillingsminister Abid Q Raja i ei pressemelding.

I Møre og Romsdal har lag og foreiningar søkt om vel 13,6 millionar kroner i momskompensasjon. No syt regjeringa for å innfri heile beløpet. Det betyr at ein i Møre og Romsdal vil unngå ei avkorting på vel 4,8 millionar kroner. På Smøla vil til dømes Smøla IL kunne få vel 770 000 kroner i kompensasjon for nytt klubbhus.

– Ei avkorting no ville ramme enkeltlag som har investert i eigne idrettsanlegg hardt. Å sikre full kompensasjon av anleggsmomsen er difor eit viktig og riktig tiltak for å betre den akutte situasjonen som idretten no er i, seier statsråd Raja i pressemeldinga.

Frivillig innsats bidreg mykje til verdiskapinga i samfunnet gjennom å byggje idrettsanlegg. Momskompensasjonsordninga er ei viktig ordning for å stimulere til bygginga av anlegg og gjer finansieringa lettare for lag og foreiningar. Ordninga bidreg til at laga kan bruke pengar på aktivitet i staden for anleggskostnader.