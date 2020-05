- Trasig med ny smitte

Nyheiter

– Det er sjølvsagt trasig at vi har fått eit nytt smitttilfelle i Volda, seier ordførar Sølvi Dimmen.

Samstundes understrekar ho at dette ikkje burde vere veldig overraskande.

– Vi har heile tida sagt at vi må vere budde på at det er mørketal, og at det kan kome ny smitte. Det er difor det er viktig å halde fram med å vaske hender, halde avstand og leve etter andre smittevernreglar. Det er ikkje minst viktig å ha oversikt over kven ein har vore i kontakt med.

Dette er første positive prøva som er oppdaga i Volda på ein og ein halv månad. Kommunen har gått ut med at det ikkje er nokon som er knytt til barnehage og skule. Personen er heller ikkje på institusjon i Volda.

– Eg kjenner ikkje til kven som er smitta, men eg har forstått det slik at helsetenesta har kontroll på kven vedkomande har vore i kontakt med, og at desse er sett i isolasjon, seier ordførar Sølvi Dimmen.