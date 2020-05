Godkjende plan for 73 bustader på Ose

Nyheiter

Kommunestyret sa torsdag samrøystes ja til detaljreguleringsplanen som opnar opp for 73 nye bustader på Ose. Forslagsstillar er Tømrer Prosjekt AS, og Per Mulvik AS er planfagleg konsulent.

Planframlegget legg til rette for om lag 73 nye bueiningar fordelt på konsentrerte småhus, kjedehus og lågblokker. Vedtaket seier også at det er ønske om fortgang i arbeidet med å opprette ein jordbank for å ta vare på matjorda ved utbygging i kommunen.