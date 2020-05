– Viktig å kome i gang

Nyheiter

– Det er oppdaga ròte og mugg i ungdomsskulen og dette er noko som må ordnast. Dei har for liten plass frå før av og no må dei finne løysingar. Kanskje kan dei halde fram med digital undervisning eller den nyoppussa underetasjen kan nyttast. Den gamle idrettshallen kan kanskje byggast om, men det må ikkje bli for dyrt og det må gjerast raskt, sa Karen Høydal då kommunestyret handsama sak om forprosjekt til utbygging av Ørsta ungdomsskule.

Ei potensiell løysing for å få fleire klasserom ved ungdomsskulen er å bygge om den gamle Ørstahallen. Levekårsutvalet fekk endra ordlyden i forslag til vedtak slik at det skal vurderast om gamle Ørstahallen kan byggast om eller om anna utbygging er formålstenleg.

– Det er viktig at vi kjem i gang, sa Anita Mari Brekke (Sp).

Kommunestyret gjekk samrøystes inn for å starte opp forprosjektet. Det skal leigast inn konsulent eller arkitekt til å utføre arbeidet. Kostnaden er sett til 750.000 kroner.