Nyheiter

Då eg var yngre, syntest eg at det var ein veldig merkeleg hobby dette med å ligge på kne og grave i hagen.

Det såg ut som eit evinneleg arbeid som aldri tok slutt. Planting, luking og klipping tok så utruleg mykje tid! Berre for å få nokre blomar som skulle blomstre nokre få dagar, eller ei frukt som du stappa i munnen og åt opp på under eit minutt. Kven er desse folka som gidd å slite ein heil vår, sommar og haust for noko som er borte på eit blunk? Det var eit mysterium for meg.

Når eg ser tilbake, var det ikkje slik eg tenkte om mykje anna og? Det måtte skje no, med ein gong, viss ikkje hadde det ikkje verdi. Slik hadde eg det og i møte med Gud. Kan Gud svara på bøna mi? Ja eller nei? Eg måtte ha korte og raske svar.

I bibelteksta i dag møter vi Gud som vinbonde og gartnar. Han er den som har tid til det langsame arbeidet. Han steller med alle vekstane i hagen, klipper og beskjærer, alt fordi Han vil at treet skal bere frukt. Og Jesus vever oss enno lengre inn i dette organiske biletet. Han seier at vi alle er som greiner, og han sjølv er stamma som vi er festa på. Når vi gror fast på det store treet, blir vi ein del av noko større, og vi får oppleve at våre liv kan bere god frukt.

Eg var lenge ei utolmodig grein som gjerne ville få til mykje på kort tid. Men eg trur ikkje at det er slik Gud alltid arbeidar. Han er den tolmodige gartnaren som veit at greiner vert sterkast dersom dei får vekse sakte. Og det som er unødvendig og vissent må klippast bort. Han vil ta bort det som hindrar oss i å bere frukt.

Dette biletet med Treet og Gartnaren står for meg som noko av det flottaste med å vere kristen. Å vere ein del av noko større, der eg får hente livskraft og energi. Å vere ein del av den verdsvide kyrkja, med mange millionar ulike menneske med ulike tradisjonar og livsmønster, som likevel er knytt saman rundt Jesus. Her på dette store treet finn eg både mine røter, min identitet, men og mi kraft til å vekse og strekka meg mot himmelen.

Bøn: Gode Gud, Skapar og Gartnar, takk for den store gåva som er livet. La oss få ta ditt eksempel; å tolmodig dyrke fram det gode i alle som er rundt oss.

Amen.

Vintreet 5. søndag i påsketida

Eg er det sanne vintreet, og Far min er vinbonden. 2 Kvar grein på meg som ikkje ber frukt, tek han bort, og kvar grein som ber frukt, reinsar han så ho skal bera meir frukt. 3 De er alt reine på grunn av det ordet eg har tala til dykk. 4 Ver i meg, så er eg i dykk. Som greina ikkje kan bera frukt av seg sjølv, men berre når ho er på vintreet, slik kan heller ikkje de bera frukt viss de ikkje er i meg. 5 Eg er vintreet, de er greinene. Om de blir i meg og eg i dykk, då ber de mykje frukt, men skilde frå meg kan de ingen ting gjera. 6 Den som ikkje blir verande i meg, blir kasta ut som ei grein og visnar. Greinene blir samla saman og kasta på elden, og dei brenn. 7 Blir de verande i meg, og blir orda mine verande i dykk, så be om kva de vil, og de skal få det. 8 For ved dette lyser herlegdomsglans om Far min, at de ber mykje frukt og blir mine læresveinar.

Joh 15,1-8