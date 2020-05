Avtale om veterinærtenester på dagtid

Nyheiter

Ørsta kommunestyre har samrøystes godkjent avtale med Veterinærvakta AS om veterinærtenester på dagtid.

Likelydande vedtak vert gjort i Volda kommune.

- Bakgrunnen for avtalen er å sikre at det er tilgjengelege tenester for dei som driv med produksjonsdyr i området. Tenestene vert ytt på dagtid. Det er eiga organisering av kvelds- og nattevakt, står det i sakspapira.

Tilskotssummen som er avtalet tilsvarer fire driftstilskot. Dette er ein auke på eitt, utfrå tidlegare avtalar. Grunnen til auken er at tidlegare Hornindal kommune no er ein del av Volda kommune, og også skal ha tenester.

- Total avtalesum for begge kommunane er på 520.192 kroner for 2020. For Ørsta vert det 26.000 kroner dyrare, og for Volda 107.000 kroner dyrare, samanlinka med 2019, står det i saka.

Tenesta vert ikkje lyst ut

- Ut frå regelverk om offentlege innkjøp er det vanlege at det vert lyst ut konkurranse. Situasjonen her er at alle som kan yte tenesta innan det geografiske området er med i ordninga. Ein vesentleg del av avtalen er at det skal gjevast rask hjelp alle dagar når det er behov for det. Det krev nærleik til området, skriv administrasjonen.

Dei av veterinærane i området som driv praksis for produksjonsdyr (og smådyr) har organisert seg i aksjeselskapet Veterinærvakta AS. Dei som ikkje er direkte medeigarar i selskapet, og som har praksis for produksjonsdyr (og smådyr), er også med i dette samarbeidet. Så langt Ørsta kommune kjenner til er det ikkje andre aktuelle som kan yte denne tenesta innan området.