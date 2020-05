– I Ørsta og Volda treng vi alle

For oss som vaks opp på sytti- og åttitalet er det både fint og rørande å sjå kor mykje betre forholda er i dag for skeive og homofile

Leiar i Bygdepride Ørsta/Volda, Anbjørn Steinholm Frislid fortel om eit annleis Bygdepride i år. Eit fullpakka program over fleire dagar vart redusert til eit digitalt tilbod grunna koronapandemien. Men oppslutninga og responsen har vore over all forventning, fortel han.