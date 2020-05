Nyheiter

Slik helsa leiar i FRI (Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold), Ingvild Endestad, til årets digitale Bygdepride Ørsta/Volda.

– Eg skulle ønske vi kunne vere saman i dag, og gå i gata med regnbogefargar og glitter og mykje kjærleik. Den siste tida har vi opplevd noko anna. Vi har opplevd det å måtte tenke meir over livet og kva som betyr noko. Vi har kjent på sakn og lengsel etter nærleik og vener, familie og fellesskap. For mange av oss er pride høgdepunktet i året, og no vart det ikkje mogleg å samlast.

– Men vi skal tilbake til det normale. Når denne tida er over for oss går vi tilbake med flagget vårt i gata og vi møtest og er saman. Men ikkje alle har denne tryggheita. Dette er ein unntakstilstand mange kjenner på kvar dag. Det sit bygdefolk i Uganda, i Russland, i Polen og også i Noreg, som ikkje kan vende tilbake til eit liv som er heilt fritt og trygt. Så vi må flagge litt ekstra for alle bygdefolk i verda, og vi må bruke den kjensla og den erfaringa vi no har gjort oss til å skape ei verd der alle er fri, helsa Endestad.