Nyheiter

Og når ein sit vonbroten på restane av draumen, prøver ein å mane fram fantasibilde. Slår av 20–70 år på faktisk alder. Eg har nyss lese om Sissel på snart 70, som meiner at «inni er vi alltid unge». Ho kjenner seg som ein 40-åring. Eg har lese om Nils-Tore på 78. Han føler at han no nærmar seg 60. Og eg har lese om Annlaug på 90. Hennar hjarte er berre 20!