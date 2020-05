Nyheiter

Det byrja med ein grøn plen som omgav heile huset i Hovdebygda, då familien flytta inn i 1986. 1,7 mål med gras. Så, sakte, men sikkert utvikla hagen seg i takt med at hageinteressa til Marita vaks. No bognar hagen i høgsesongen. Via instagram-kontoen «Hagen i svingen» deler Marita fargerike høgdepunkt frå hagen, og i fjor var ho også med i NRK-programmet Hagen min.