– Ikkje sikkert at det er plass til 50 personar i alle kyrkjene

Nyheiter

– Til no har berre næraste familie kunne ta del i gravferder og dåpar. Vi skal halde fram med å ha arrangement på ein god og trygg måte for å ikkje vere med på å spreie koronaviruset. Restriksjonane er framleis strenge. Vi arbeider no for å legge til rette for å gjennomføre gudstenester, seier kyrkjeverje Arnstein Myklebust i Ørsta.