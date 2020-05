– Husfarge får meir merksemd enn utforminga av sjølve husa

Nyheiter

– Ein bustad som ikkje fungerer godt, fører til praktiske utfordringar i kvardagen, og gjer det vanskeleg å leve eit godt liv. Kommunen må gjere fleire bustader tilgjengelege, oppmoda ho.

Høydal seier at det er i reguleringsplanane at politikarane har høve til å stille krav til korleis hus skal byggast.

– Det handlar m.a. om tilgjengelegheit, utforming og at hovudfunksjonar skal vere på inngangsplan. Målet er å styrke reguleringsplanane som bustadpolitisk verktøy. Du ser gjerne ei presisering om at ingen må måle husa i skjemmande fargar, men kva er skjemmande fargar? Færre er opptekne av at husa skal vere for alle.

Høydal meiner at åttiprosenten må ned, og at fleire hus må verte laga slik at det vil vere mogleg å bu lengst mogleg heime for flest mogleg.

– Kommunen har eit hovudprinsipp om at innbyggjarane skal bu lengst mogleg heime. Då må vi følge opp. Viktige prinsipp må verte rutine og få sin faste plass i reguleringsplanen. Korleis bustaden er utforma, har samanheng med å kunne bu lengst mogleg heime, sa Høydal.