Fleire bygdeskular opnar for 5. – 10. klassingar måndag

- Skulane med best plass i høve til elevtalet opnar for 5. til 10. klassingar allereie måndag. Dette gjeld Hornindal, Folkestad, Dalsfjord og Austefjord skular.

10. klassingane på Volda ungdomsskule skal også tilbake tysdag.

- Når det gjeld åttande og niande trinn på Volda ungdomsskule er det noko usikkert, men dei skal tilbake i løpet av veka, seier Kongsvik.

Det fortel kommunalsjef oppvekst i Volda kommune, Per Ivar Kongsvik.

Neste pulje vert Mork, Øyra og Bratteberg skular, som opnar for 5. til 7. klassingar på tysdag.

Vidare skal Vaksenopplæringa opne for grunnskule-elevar måndag, og for norsk-elevar tysdag. Og kulturskulen opnar for ein til ein-undervisning måndag 18. mai.

- På skular med ekstra høgt elevtal får vi ei kjempeutfordring, særleg Øyra skule med 360 elevar og fjorten klasser. Både der og på Volda ungdomsskule kan det bli ei løysing med pulje-undervisning. Altså at ikkje alle elevane er på skulen samtidig, seier Kongsvik.