Delvis opning av Høgskulen i Volda

Nyheiter

Etter at regjeringa letta på mange av smitteverntiltaka torsdag, har Høgskulen i Volda bestemt at fleire tilsette vil få kome til sin vanlege arbeidsplass frå komande måndag.

Mange studentar vil også få tilgang til høgskulen dei siste vekene av semesteret. Korleis dette skal praktiserast blir avgjort av kriseleiinga måndag 11. mai.

Dei vanlege reglane for smittevern gjeld framleis og høgskulen vil også drøfte delvis opning med Volda kommune. Høgskulen legg også stor vekt på at både tilsette og studentar skal vere godt informerte om dei generelle tiltaka og dei spesielle lokale tiltaka.

Sjølv om høgskulen opnar gradvis opp for at tilsette kan vende tilbake til sine arbeidsplassar så skal undervisning og rettleiing av studentar framleis skje digitalt. Det er blant anna for å sikre likebehandling mellom studentar som er i Volda og studentar som har reist bort. Høgskulen gav då også beskjed i mars om at det ikkje ville bli meir undervisning på høgskulen dette semesteret.