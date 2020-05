«5. til 10. klassingar tilbake i skulen tysdag eller onsdag»

Nyheiter

Ut på dag torsdag bestemte regjeringa at elevane i storskulen og ungdomsskulen skal tilbake i skulen over helga. -Uråd å få elevar tilbake allereie måndag, seier seksjonsleiar skule i Ørsta, Kirsti Øy Driveklepp.

- Eg fekk to nye rettleiarar – og rettleiar til rettleiaren – etter klokka 18.00 torsdag kveld, fortel Øy Driveklepp, som seier at kabalen ikkje heilt har gått opp enno.

- Smittevernet kjem først, så lærarane må sjølvsagt få grundig opplæring i smittevern før elevane kjem. Dermed er det klart at det vert planleggingsdag måndag, og så får vi vurdere når elevane på dei ulike skulane skal tilbake. Tysdag eller onsdag, seier Øy Driveklepp.

Ho hadde forventa at det i denne omgang var sjuande- og tiandeklassingane som skulle tilbake, men det vart altså alle.

- Det vil bety store utfordringar for oss, ikkje minst med smittevern-meteren som må haldast. Nokre skular har allereie sprengd kapasitet – Velle, Vikemarka og Ørsta ungdomsskule – så her er det nokså sannsynleg at vi må sleppe elevane inn på skulane i puljer. At nokre har heimeundervisning medan andre er på skulen, seier ho, og legg til::

- Eg er på ingen måte bekymra for å halde fram med digital-undervisning ei stund til. Vi var godt budde, og har fått kjempegode tilbakemeldingar frå heimane. Og mange elevar som ikkje har vore så frampå i klasserommet, har verkeleg blomstra med digital-undervisning. Det er noko vi kan ha med oss i undervisninga vidare, seier Øy Driveklepp.

Som i løpet av fredagen skal ha møte med skuleleiarane for å få på plass detaljane.

- Elevar og lærarar skal få god informasjon om det vi kjem fram til. Kanskje i dag, og seinast på måndag, lovar Øy Driveklepp.