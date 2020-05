Samla att – med god avstand

Nyheiter

I formannskapet sist veke vart det ein diskusjon om kommunestyremøtet denne veka skulle vere digitalt eller eit fysisk møte. Frå politikarane si side var det eit klart ønske om å få til eit fysisk møte.

Lempinga i dei nasjonale smitteverntiltaka opna for at eit fysisk møte kunne gjennomførast. Med politikarar, administrasjon og presse var rundt førti personar samla då ordførar Stein Aam klubba møtet i gang.

– Det sat langt inne å få til eit fysisk møte, men vi er glade for at vi kome dit vi er. I fellesskap skal vi halde avstand, reingjere talarstolen og gjere det som trengst. Eg trur at dette skal gå bra, sa ordføraren ved møtestart.