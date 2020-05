Må betale for å kaste papir

Nyheiter

Det er bakgrunnen for at Volda og Ørsta reinhaldsverk no har byrja å ta betalt for innlevering av papiravfall på miljøstasjonen. Dette har tidlegare vore gratis.

– I den siste tida har papir og pappmengdene hopa seg opp på grunn av redusert kapasitet til å behandle avfallet. Dette har samanheng med koronaviruset som har ført til at produksjonen i fleire papirsorteringsanlegg har stoppa eller blitt kraftig redusert, skriv VØR på sine nettsider.

Styret i VØR har vedteke at ein må betale 0,88 kr per kilo papir/ papp levert på miljøstasjonen frå 1. mai.

-Den tøffe marknaden er også eit resultat av eit etterslep frå tidå då dei vestlege landa sende mykje av papiravfallet sitt til land i Austen, slik som Kina, Vietnam og Filippinane. Etter at desse landa i praksis innførte importstopp av slikt avfall i 2018, har land i Vesten måtte tatt unna avfallet sitt sjølv, og det tek tid å bygge opp behandlingsanlegg til å ta unna mengdene. Men det er eit viktig steg i positiv retning, skriv VØR på sine heimesider.

I tillegg har meir netthandel ført til meir emballasje, og mykje av denne emballasjen har dårleg papirkvalitet.

-VØR følgjer tett med på papirmarknaden og håper dette blir ei kortvarig løysing og at papirmarknaden snart tek seg opp att, står det på heimesidene.