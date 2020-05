Vil ta imot einslege mindreårige og andre sårbare frå flyktningleirane

Nyheiter

- Situasjonen for menneska i flyktningleiren Moria på Lesvos i Hellas har gått frå vondt til verre, til å bli ei humanitær krise. Leiren som er bygd for 3000 menneske husar no nesten 20.000. Talet veks frå dag til dag, og leveforholda i leiren blir stadig verre. Særleg for born er tilhøva i flyktningleiren katastrofal, skriv Magnar Hjertenæs (SV), Marit Aklestad (SV), Olav Øyehaug Opsvik (MDG), Hjørdis Almelid Vikenes (KrF) og Gunnar Knutsen (V) i ein interpellasjon til ordførar Stein Aam, før kommunestyremøtet torsdag.

Dei skriv at over 2.500 personar har sendt e-post til utanriksminister Ine Marie Eriksen Søreide (H) for å be henne finne politiske løysingar for at borna kan verte evakuerte.

- I Ørsta kommune har vi kompetanse og kapasitet til å busetje fleire flyktningar enn det regjeringa har lagt opp til, også når det gjeld einslege mindreårige, og ber regjeringa svare positivt på førespurnaden frå Hellas om å ta mot einslege mindreårige frå flyktningleirane. Moria må evakuerast. Noreg har eit ansvar. Europa har eit ansvar. Berre saman kan vi betre tilhøve for borna, dei fortener engasjementet vårt!

Forslag til vedtak:

1. Ørsta kommunestyre støttar oppropet ‘Evakuer borna frå Moria’

2. Ørsta kommune har kompetanse og kapasitet til å busetje fleire flyktningar enn det regjeringa har lagt opp til, også når det gjeld einslege mindreårige, og ber regjeringa svare positivt på førespurnaden frå Hellas om å ta mot einslege mindreårige og andre sårbare frå flyktningleirane.

3. Ørsta kommunestyre krev at Noreg skal vere ein pådrivar for at menneskerettane blir overhaldne i i europeiske flyktningleirar, og at grunnleggande behov blir dekt.