Får dekorere den nye renovasjonsbilen

Nyheiter

Nyleg lanserte VØR ein fotokonkurranse der deltakarane kunne få dekorere den nye renovasjonsbilen med sitt beste naturbilete frå Volda og Ørsta kommunar. Tysdag føremiddag vart dei heldige vinnarane heidra med blomsterbukettar og gode ord.

- Konkurransen skapte eit stort engasjement, og 37 bidrag med naturbilete kom inn, seier styreleiar i VØR, Anne Ellingsen.

Ho fortel vidare at kvaliteten på bileta som kom inn var svært høg, og at juryen derfor fekk ein vanskeleg jobb når vinnarmotiva skulle veljast ut. Likevel skilde to bilete seg heilt klart ut, og juryen kunne kåre Inger Giskegjerde og Matija Fabijan som vinnarar av konkurransen.

Glade og overraska

Begge vinnarane var glade og overraska då dei fekk servert bodskapen om at dei hadde vunne fotokonkurransen til VØR. Fabijan som tok bilete av dei kjende vikingskipa i Bjørkedalen, kunne fortelje at dette biletet tok han ein tidleg mai morgon medan han venta på dei perfekte fotoforholda. Giskegjerde gjekk til topps i konkurransen med sitt flotte haustmotiv frå Hovdevatnet. Begge to er glade i å fotografere.

Spesialbil

Den nye renovasjonsbilen skil seg ut frå noverande bilpark til VØR. Dagleg leiar i VØR, Petter Bjørdal, forklarar at bilen har ein kran som vil bli brukt til å tømme nedgravde anlegg. Den har også spylingsutstyr, slik at den kan vaske dei nedgravde konteinarane etter tømming. I tillegg har bilen ein vinsj som kan brukast til å tømme hyttekontainarar. Den nye renovasjonsbilen blir også å sjå på ruter med vanlege avfallsbehaldarar.